El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

Hoy, 8 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 08:00.

A medida que avanza el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 11%, lo que puede generar una sensación térmica más intensa. Es recomendable que los habitantes y visitantes de la localidad tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea necesario.

La salida del sol se producirá a las 07:10, y el ocaso será a las 21:46, brindando un extenso periodo de luz solar para disfrutar de actividades diurnas. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.