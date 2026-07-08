El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en un rango cálido, alcanzando los 36 grados hacia las 13:00 y 14:00 horas.

La humedad relativa será baja durante la mayor parte del día, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 50% a las 04:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá nuevamente, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A las 17:00 horas, la humedad se situará en un 11%, lo que, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y 20:00 horas, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

No se prevén precipitaciones en Bormujos hoy, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son perfectas para actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente disfrutar de un día en la terraza.

El orto se producirá a las 07:10, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer. Por otro lado, el ocaso se espera a las 21:48, lo que permitirá a los habitantes de Bormujos disfrutar de largas horas de luz solar.

En resumen, el tiempo de hoy en Bormujos será cálido y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día ideal para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.