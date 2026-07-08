El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y 30 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 29 grados a las 03:00 y 04:00, y estabilizándose en 28 grados a las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a descender más notablemente, llegando a 26 grados a las 06:00 y 24 grados a las 07:00. Durante la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 25 grados a las 08:00 y subiendo gradualmente hasta los 39 grados a las 15:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una baja en la humedad relativa, que comenzará en un 14% a las 00:00 y podría descender hasta un 7% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 18:00 y 19:00, alcanzando hasta 34 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un día en el parque, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 35 grados a las 22:00 y cerrando el día con una temperatura de 33 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa vista nocturna. En resumen, Bailén vivirá un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.