El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 30 grados a la 01:00 y 29 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 28 grados a las 03:00 y 27 grados a las 04:00.

Durante la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 26 grados a las 05:00 y 25 grados a las 06:00, con un ligero aumento a 24 grados a las 07:00. A partir de las 08:00, la temperatura se estabilizará en 24 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 27 grados a las 09:00 y 29 grados a las 10:00. El mediodía traerá consigo un aumento significativo, alcanzando los 31 grados a las 11:00 y subiendo hasta los 33 grados a las 12:00.

La tarde será calurosa, con temperaturas que alcanzarán los 35 grados a la 13:00 y 36 grados a las 14:00. El pico de calor se registrará a las 15:00, cuando se espera que la temperatura alcance los 37 grados. Sin embargo, a partir de las 16:00, se prevé un ligero descenso, con 38 grados a las 16:00 y 39 grados a las 17:00, antes de comenzar a bajar nuevamente a 38 grados a las 18:00 y 38 grados a las 19:00.

La humedad relativa se mantendrá baja durante todo el día, comenzando en un 17% a las 00:00 y alcanzando un mínimo del 8% a las 20:00. Esto, combinado con las altas temperaturas, generará una sensación de calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste en la madrugada, con velocidades de hasta 8 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del oeste y alcanzando velocidades de hasta 15 km/h en las horas de mayor calor. No se prevén precipitaciones, lo que significa que será un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:39, marcando el final de un día caluroso y despejado en Baeza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.