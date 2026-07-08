El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Baena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a los 40 grados durante las horas más cálidas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 31 y 39 grados, alcanzando su pico en la tarde.

La humedad relativa será bastante baja, oscilando entre el 7% y el 21%, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, por lo que se recomienda a los habitantes de Baena que se mantengan hidratados y eviten la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando el calor será más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 20 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando picos de hasta 39 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio del calor, pero también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la presencia de nubes altas podría aparecer en la tarde, aunque no se espera que alteren significativamente el tiempo soleado.

La noche caerá con temperaturas que descenderán a alrededor de 32 grados, manteniendo un ambiente cálido. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:41. La temperatura y la baja humedad continuarán durante la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica se mantenga elevada.

En resumen, Baena disfrutará de un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.