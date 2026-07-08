El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 31 grados , descendiendo ligeramente a 30 grados a la 1 de la tarde. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a 42 grados entre las 3 y las 5 de la tarde, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 14% por la mañana y descendiendo hasta un 7% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, por lo que se recomienda a los habitantes de Andújar mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que afecten la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las condiciones climáticas pueden cambiar, por lo que se aconseja estar atentos a cualquier actualización meteorológica.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 32 grados a las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:41. La noche será cálida, pero con una ligera brisa que podría hacerla más agradable.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.