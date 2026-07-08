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El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET

El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 25 grados a las 03:00 y 24 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00 horas, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 23 grados hasta las 06:00. Durante la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 07:00 y subiendo a 20 grados a las 08:00. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura vuelva a aumentar, alcanzando los 24 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 27 grados a las 10:00.

El viento será un factor a tener en cuenta, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas del día, predominando de dirección oeste. A medida que avance la jornada, el viento cambiará a dirección norte y noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 14 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento sople del sur, con rachas que podrían llegar a los 26 km/h a las 12:00 y 27 km/h a la 13:00, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% a las 00:00 y descendiendo a un 36% a la 01:00. A lo largo del día, la humedad irá fluctuando, alcanzando un 55% a las 09:00 y descendiendo nuevamente a un 39% a las 10:00. Por la tarde, se espera que la humedad aumente ligeramente, alcanzando un 62% a las 22:00.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Aljaraque podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con el cielo despejado y temperaturas agradables, es un buen momento para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.

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