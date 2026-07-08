El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

El día de hoy, 8 de julio de 2026, Alcalá la Real se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 26 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, el termómetro irá en aumento, alcanzando un máximo de 37 grados entre las 3 y las 4 de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Alcalá la Real tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 17% por la mañana y descendiendo hasta un 7% en las horas más cálidas, lo que puede acentuar la sensación térmica de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h durante la mañana y la tarde. Sin embargo, se espera que en las horas de mayor calor, el viento aumente su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico o visitas a los alrededores de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:39. La noche será cálida, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 28 grados a la medianoche.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.