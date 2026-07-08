El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de julio

Hoy, 8 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00, pero se espera que a medida que avance el día, el termómetro alcance su punto máximo en 40 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% a la medianoche y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. A medida que la tarde avance, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 21% hacia las 20:00 horas, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo. Es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podrían afectar actividades al aire libre y la seguridad en la circulación.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

El orto se producirá a las 07:10 y el ocaso a las 21:47, lo que proporcionará un amplio margen de luz solar para disfrutar de actividades diurnas. En resumen, hoy será un día caluroso y mayormente despejado en Alcalá de Guadaíra, ideal para disfrutar de la naturaleza, siempre con precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-07T21:02:12.