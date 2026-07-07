El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 7 de julio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un cálido 31 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. Este patrón de temperaturas cálidas se mantendrá durante toda la jornada, alcanzando un pico de 40 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.
La humedad relativa también se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 46% a las 08:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la humedad disminuya, alcanzando un 12% hacia las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 18:00, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la dirección del viento cambiará a suroeste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. La ausencia de nubes y la alta temperatura hacen que sea un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.
El ocaso se producirá a las 21:46, marcando el final de un día soleado y caluroso. Los habitantes deben estar preparados para el calor intenso, asegurándose de mantenerse hidratados y buscar sombra cuando sea necesario. En resumen, este 7 de julio promete ser un día radiante y caluroso en El Viso del Alcor, ideal para disfrutar del verano al máximo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.
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