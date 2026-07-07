El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 7 de julio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un cálido 31 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. Este patrón de temperaturas cálidas se mantendrá durante toda la jornada, alcanzando un pico de 40 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa también se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 46% a las 08:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la humedad disminuya, alcanzando un 12% hacia las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 18:00, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la dirección del viento cambiará a suroeste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. La ausencia de nubes y la alta temperatura hacen que sea un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

El ocaso se producirá a las 21:46, marcando el final de un día soleado y caluroso. Los habitantes deben estar preparados para el calor intenso, asegurándose de mantenerse hidratados y buscar sombra cuando sea necesario. En resumen, este 7 de julio promete ser un día radiante y caluroso en El Viso del Alcor, ideal para disfrutar del verano al máximo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.