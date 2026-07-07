El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 41 grados a las 17:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea bastante elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la baja humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más tolerable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente durante las horas pico de calor, para evitar golpes de calor y deshidratación.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 16 y 34 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica y en la dispersión de cualquier posible contaminación en el aire.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

Para la tarde, se recomienda a los habitantes de Utrera que busquen sombra y se mantengan hidratados, especialmente durante las horas más calurosas. La puesta de sol está programada para las 21:46, lo que ofrecerá un hermoso espectáculo visual al final de un día caluroso y soleado. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.