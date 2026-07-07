El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 27 grados a las 03:00 y 26 grados a las 04:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar de nuevo, alcanzando un máximo de 38 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen estar al aire libre. La humedad relativa se mantendrá baja, oscilando entre el 12% y el 24%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y del oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h, pero se intensificará a medida que avance la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 32 km/h entre las 15:00 y las 16:00 horas. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también se recomienda tener precaución con posibles ráfagas más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la arquitectura de Úbeda sin inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día. Con un cielo despejado y sin lluvias a la vista, es un día ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.