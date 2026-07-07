El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de julio de 2026, Tomares se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y estabilizándose en 27 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 40 grados a las 17:00 horas.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% a la medianoche y descendiendo a un 24% hacia el mediodía. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 17:00 horas, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.
No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.
Es importante tener en cuenta que, aunque el tiempo será mayormente soleado, las altas temperaturas pueden ser un factor de riesgo, especialmente para personas vulnerables como los ancianos y los niños. Se aconseja tomar precauciones, como usar protector solar, ropa ligera y beber suficiente agua para evitar golpes de calor.
En resumen, el tiempo en Tomares para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde. Con un cielo despejado y sin posibilidades de lluvia, es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para mantenerse fresco y seguro.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.
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