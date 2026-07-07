El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en 26 grados entre las 03:00 y las 04:00.
A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 05:00 y subiendo hasta los 40 grados a las 16:00, lo que indica un día caluroso. La máxima se mantendrá en 40 grados entre las 16:00 y las 18:00, antes de descender a 39 grados a las 19:00 y 20:00. Por la noche, la temperatura se situará en torno a los 34 grados a las 22:00 y 31 grados a las 23:00.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 45% a las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, llegando a un 30% a las 10:00 y manteniéndose en torno al 19% durante la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople del sur, con rachas que alcanzarán los 15 km/h a las 00:00 y aumentando a 22 km/h a las 01:00. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, alcanzando su máxima intensidad de 38 km/h a las 17:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.
No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
En resumen, hoy será un día caluroso y despejado en San Juan de Aznalfarache, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico del calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.
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