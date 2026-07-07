El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la región. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados a las 07:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura aumente, alcanzando los 24 grados a las 08:00 y subiendo hasta 27 grados a las 09:00.

Durante la tarde, el calor se intensificará, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en 42 grados a las 17:00. Este calor puede resultar agobiante, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de La Rinconada que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas del día. A medida que el sol se pone, la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a 35 grados a las 22:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 28% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 46% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad disminuirá, llegando a un 12% en las horas más cálidas de la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que es importante estar atentos a las condiciones climáticas.

En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede ofrecer algo de alivio del calor, especialmente en las áreas más abiertas. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con ráfagas de 14 km/h a la medianoche y aumentando gradualmente.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, La Rinconada se prepara para un día soleado y vibrante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.