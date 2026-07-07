El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de julio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 16:00 y las 17:00 horas.
La humedad relativa será baja, comenzando en un 21% por la mañana y descendiendo hasta un 10% en las horas centrales del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Puente Genil que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también se debe tener en cuenta que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando alrededor de 34 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:43, momento en el que el cielo seguirá despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer.
En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado. Se aconseja a todos disfrutar del buen tiempo, pero con precaución ante las altas temperaturas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.
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