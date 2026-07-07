El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, que alcanzará su mínimo de 22 grados a las 06:00.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, llegando a 25 grados a las 09:00 y alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 21% y el 35%, lo que puede generar una sensación de calor intenso durante las horas más cálidas del día. Es recomendable que los habitantes de Priego de Córdoba tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 9 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 19 km/h hacia la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales, aunque no será suficiente para mitigar el calor. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del noreste y del suroeste.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este clima seco y cálido es característico de la temporada estival en la región, y se recomienda a los residentes que aprovechen el día para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en parques, terrazas o en la piscina.

El orto se producirá a las 07:02 y el ocaso será a las 21:40, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del verano en Priego de Córdoba, con cielos despejados, temperaturas elevadas y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.