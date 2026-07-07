El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pozoblanco según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de julio de 2026, Pozoblanco se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con intervalos nubosos durante las primeras horas de la noche. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se prevén cielos parcialmente nublados, pero a medida que avance el día, las nubes darán paso a un sol radiante que dominará el cielo. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 1 de la mañana, y continuarán bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 7 de la mañana.
A lo largo de la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 30 grados a las 10 de la mañana y subiendo hasta un máximo de 39 grados a las 5 de la tarde. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 21% y el 41%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Pozoblanco tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico del día.
En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que variarán entre 15 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 20 km/h por la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.
La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, pero también implica que el riesgo de incendios forestales podría aumentar debido a las altas temperaturas y la baja humedad.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 8 de la tarde y bajando a 20 grados hacia las 11 de la noche. Los cielos se mantendrán mayormente despejados, permitiendo disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:46.
En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy será cálido y mayormente soleado, con algunas nubes al inicio y al final del día. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y eviten la exposición prolongada al sol durante las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.
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