El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 41 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% a la medianoche y descendiendo hasta un 11% hacia el final de la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h a las 19:00. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 35 grados a las 22:00 y cerrando el día con un ambiente cálido pero más agradable. El ocaso se producirá a las 21:46, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el día de hoy en Palma del Río se presenta ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor intenso. Mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de temperatura será clave para disfrutar de este espléndido día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.