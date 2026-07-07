El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

Hoy, 7 de julio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día de clima mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 41 grados a las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 14% hacia las 19:00. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Es recomendable que los residentes se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar completamente el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de altas temperaturas y baja humedad puede aumentar el riesgo de incendios en áreas rurales y forestales.

Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día soleado, ideal para actividades al aire libre, pero es fundamental tomar precauciones ante el calor extremo. Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas pico y utilizar protector solar. La jornada culminará con un hermoso ocaso a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que cerrará un día de verano caracterizado por el calor y el cielo despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.