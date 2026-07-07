El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente a lo largo de la mañana, alcanzando los 28 grados a las 02:00 horas.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 40 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas. Este calor intenso puede resultar agobiante, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, situándose en torno a los 37 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá baja durante todo el día, comenzando en un 19% a medianoche y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre o eventos en la localidad.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su máximo en las horas de la tarde. Se aconseja a los habitantes y visitantes que tomen las precauciones necesarias para disfrutar de este día veraniego de manera segura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.