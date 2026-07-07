El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Morón de la Frontera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 29 grados, que descenderá ligeramente a 28 grados a la 01:00, y continuará bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 06:00.

A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando los 30 grados a las 10:00 y llegando a un pico de 40 grados a las 17:00. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 13% y el 46%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Morón de la Frontera tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y se mantengan hidratados.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 3 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 20:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es aconsejable protegerse del sol, ya que la radiación UV puede ser alta en estas condiciones.

Los amaneceres y atardeceres serán igualmente espectaculares, con el orto programado para las 07:08 y el ocaso a las 21:44, ofreciendo momentos ideales para disfrutar de la belleza natural de la región. En resumen, el día se presenta como una jornada calurosa y soleada, perfecta para actividades al aire libre, siempre con la precaución necesaria ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.