El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 24% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes de Montilla tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 19 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante el calor intenso, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, se espera que en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, la velocidad del viento sea más suave, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

A lo largo del día, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que el cielo permanecerá despejado y sin nubes que puedan ofrecer sombra. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

En resumen, Montilla disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y que aprovechen el buen tiempo para disfrutar de las bellezas naturales y actividades que ofrece la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.