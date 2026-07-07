El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 27 grados, que descenderá ligeramente a 26 grados a la 01:00, y continuará bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 29 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 38 grados a las 15:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 52% durante las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación térmica más elevada. A lo largo de la tarde, la humedad descenderá, alcanzando un mínimo del 16% entre las 13:00 y las 16:00, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que variarán entre 10 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 17:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 21:00 y cerrando el día con una temperatura de 28 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:50, marcando el final de un día caluroso y despejado.

En resumen, hoy en Moguer se disfrutará de un tiempo ideal para actividades al aire libre, con un sol radiante y temperaturas elevadas, así que es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más intensas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.