El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados en las horas más tempranas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 25 grados a las 05:00, antes de comenzar un ascenso gradual.

A partir de las 08:00, el termómetro comenzará a subir nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 09:00 y llegando a un máximo de 37 grados a las 15:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 22% y el 30%, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. La humedad será más baja en las primeras horas, pero se incrementará ligeramente hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, llegando a ráfagas de hasta 32 km/h entre las 15:00 y las 16:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al exterior.

Con el ocaso previsto para las 21:40, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 19:00 y bajando a 26 grados hacia las 21:00. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un viento que aportará algo de frescura en las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.