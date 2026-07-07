El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de julio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 31 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 28 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 26 grados a las 03:00 y 25 grados a las 04:00.
Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en un rango agradable, con valores que oscilarán entre los 24 y 25 grados hasta las 07:00. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 27 grados a las 09:00 y subiendo rápidamente hasta los 30 grados a las 10:00. El calor se intensificará a medida que el día avance, alcanzando un pico de 41 grados entre las 17:00 y las 19:00, lo que sugiere que será un día caluroso, típico del verano andaluz.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% a la medianoche y descendiendo a un 28% a las 10:00. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad también disminuirá, alcanzando un mínimo del 12% entre las 16:00 y las 19:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h. A partir de las 21:00, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor en las horas de la tarde.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Marchena pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia, con amigos o simplemente para relajarse en un parque. Con el sol brillando y el cielo despejado, hoy es un día para aprovechar al máximo el verano en Marchena.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.
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