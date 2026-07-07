El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 26 grados a las 03:00 y 04:00 horas.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 40 grados entre las 17:00 y 18:00 horas. Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 32% y el 45% durante las primeras horas del día, disminuyendo a niveles más bajos a medida que las temperaturas se eleven.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 15 km/h, aumentando a medida que el día avanza. A partir de la tarde, se espera que el viento sople del sur, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa ninguna lluvia a lo largo del día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas y el paisaje de la zona.

Con el ocaso programado para las 21:48 horas, los habitantes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día soleado y caluroso. Es recomendable que aquellos que planeen actividades al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del verano en Mairena del Aljarafe, con un tiempo perfecto para salir y aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.