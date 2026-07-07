El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que augura un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 24 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 40 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 46% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 12% hacia las horas más calurosas. Esto puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 1 y 19 km/h durante la mañana, aumentando a medida que el día avanza. A partir de las 17:00, se espera que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor intenso. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que se presentarán en la tarde, especialmente para quienes se encuentren en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de un día completamente seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

El orto se producirá a las 07:08 y el ocaso a las 21:46, lo que proporcionará una larga jornada de luz solar. En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día caluroso y despejado, con temperaturas elevadas y un viento que, aunque moderado, ofrecerá algo de frescura en las horas más cálidas. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.