El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente a medida que avance la mañana, alcanzando los 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A lo largo del día, se espera que las temperaturas continúen su descenso, estabilizándose en torno a los 24 grados entre las 03:00 y las 04:00 horas.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un máximo de 38 grados a las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá baja, comenzando en un 23% a la medianoche y descendiendo hasta un 11% hacia el final de la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los lucentinos que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h desde el suroeste en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener cuidado con posibles ráfagas fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día. Esto significa que no se anticipan cambios en el tiempo que puedan alterar el buen tiempo que se espera.

Los lucentinos pueden disfrutar de un día soleado, perfecto para actividades al aire libre, pero deben estar preparados para el calor intenso de la tarde. Se aconseja mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas del día. La puesta de sol se espera para las 21:41, ofreciendo un hermoso cierre a un día que promete ser cálido y despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.