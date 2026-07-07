El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 31 grados , y a medida que avanza la jornada, se espera un ligero descenso, alcanzando los 29 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. Sin embargo, la tendencia es que las temperaturas se mantengan cálidas durante el día, alcanzando un máximo de 42 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 43% a las 07:00. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles relativamente bajos, lo que contribuirá a que la sensación térmica no sea tan agobiante a pesar de las altas temperaturas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avance, especialmente entre las 15:00 y las 21:00, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en todo el día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Lora del Río pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:46, ofreciendo una vista espectacular en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y buscando sombra durante las horas más intensas del sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.