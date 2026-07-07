El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 40 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 31 grados, que descenderá ligeramente a 30 grados a la 01:00 y se mantendrá en ese rango durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su ascenso, alcanzando los 39 grados a las 15:00 horas, lo que podría generar una sensación térmica aún más alta debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 20% durante la mayor parte del día. Esta combinación de calor y baja humedad puede resultar en condiciones de calor extremo, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos de dirección sureste con velocidades de hasta 9 km/h, aumentando a lo largo del día con ráfagas que alcanzarán los 31 km/h en la tarde. Estos vientos, provenientes principalmente del oeste, ayudarán a mitigar un poco la sensación de calor, aunque no serán suficientes para evitar que las temperaturas se sientan elevadas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, pero también implica que se debe tener cuidado con la exposición prolongada al sol. Se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 36 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:40 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 16 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día de hoy en Linares será caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.