El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y 24 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 23 grados a las 04:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 06:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 21 grados, y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 37 grados a las 13:00 horas. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 56% a las 06:00 al 16% a las 13:00, lo que generará un ambiente más seco y caluroso.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 17 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del sur y del suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 38 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más intensa, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Lepe.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 17:00 y bajando a 30 grados hacia las 22:00. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para disfrutar de las actividades nocturnas. En resumen, hoy será un día caluroso y soleado en Lepe, perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.