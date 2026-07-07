El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un sol radiante durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que favorece actividades al aire libre y reuniones familiares.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se prevé un ligero descenso, alcanzando los 24 grados a las 03:00 y 04:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 40 grados a las 16:00. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga alta, con 39 grados a las 15:00 y 41 grados a las 17:00, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 47% a la medianoche y aumentando hasta un 59% a la 01:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, alcanzando un mínimo del 11% a las 17:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y 18:00, alcanzando hasta 37 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se aconseja tomar precauciones ante las altas temperaturas y la baja humedad. Mantenerse hidratado y protegerse del sol será clave para disfrutar de este día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.