El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y 30 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 29 grados a las 03:00 y 04:00, y estabilizándose en 28 grados a las 05:00.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando su punto máximo con temperaturas que llegarán a los 40 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura puede generar una sensación de bochorno, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 18% a las 00:00 y subiendo gradualmente hasta un 30% en las horas de la tarde, lo que puede contribuir a una sensación de calor más intensa.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 17 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento variará, pero se espera que se mantenga en torno a los 25 km/h durante la tarde, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

El ocaso se producirá a las 21:40, marcando el final de un día caluroso y despejado. La noche se presentará con temperaturas más agradables, descendiendo a 35 grados a las 22:00 y 33 grados a las 23:00, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más fresco para actividades nocturnas. En resumen, hoy en Jaén será un día ideal para disfrutar del sol, pero con la precaución necesaria ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.