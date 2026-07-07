Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mundial 2026Cines de veranoVandalismo CórdobaPretemporada CCFFichajes Córdoba CFONCE Las MorerasCaso policías FeriaOla de calorFestival de la GuitarraUCO Zona militarTurismo CórdobaFuturos barriosVox-Blas Infante
instagramlinkedin

El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET

El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

El día de hoy, 7 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y 30 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 29 grados a las 03:00 y 04:00, y estabilizándose en 28 grados a las 05:00.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando su punto máximo con temperaturas que llegarán a los 40 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura puede generar una sensación de bochorno, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 18% a las 00:00 y subiendo gradualmente hasta un 30% en las horas de la tarde, lo que puede contribuir a una sensación de calor más intensa.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 17 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento variará, pero se espera que se mantenga en torno a los 25 km/h durante la tarde, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

El ocaso se producirá a las 21:40, marcando el final de un día caluroso y despejado. La noche se presentará con temperaturas más agradables, descendiendo a 35 grados a las 22:00 y 33 grados a las 23:00, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más fresco para actividades nocturnas. En resumen, hoy en Jaén será un día ideal para disfrutar del sol, pero con la precaución necesaria ante las altas temperaturas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La expansión urbana que vivirá Córdoba en dos años: los futuros barrios albergarán más de 5.000 viviendas
  2. La Oreja de Van Gogh corona a su eterna reina del pop en Córdoba
  3. Cierra por jubilación el mítico Hermanos Bonillo: «Echaremos de menos sus flamenquines gigantes»
  4. Álvaro Fuentes, bajista de La Oreja de Van Gogh: 'Teníamos muy claro que la gran virtud del grupo eran sus canciones, no dependía de la voz que las cantara
  5. Bujalance acompaña al joven Antonio Tello en su primera misa tras ser ordenado sacerdote
  6. Nuevo incendio forestal en el norte de Córdoba: el Infoca actúa ahora en Peñarroya-Pueblonuevo
  7. Bomberos de Córdoba y medios aéreos del Infoca trabajan en un incendio junto a la antigua carretera de Málaga
  8. La playa secreta de Málaga que recomiendan en Europa y está a dos horas de Córdoba: “Es un paisaje Mediterráneo de postal”

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 7 de julio de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 7 de julio de 2026

Córdoba antes de que arda el día: los mejores planes para aprovechar la mañana en plena ola de calor

Córdoba antes de que arda el día: los mejores planes para aprovechar la mañana en plena ola de calor

Isabel Pantoja, espantá y cante con Hacienda

Isabel Pantoja, espantá y cante con Hacienda

Jazmines para Gilda

Los dos nuevos puentes de Córdoba

Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal

Los dos nuevos puentes de Córdoba: un viaducto para mejorar el tráfico y una pasarela peatonal

Adilson cumple con los plazos de su lesión de larga duración, aunque todavía sin fecha de regreso en el Córdoba CF

Adilson cumple con los plazos de su lesión de larga duración, aunque todavía sin fecha de regreso en el Córdoba CF

De la universidad para mayores a la ESO de adultos: Córdoba despliega su oferta para quienes quieren seguir aprendiendo

De la universidad para mayores a la ESO de adultos: Córdoba despliega su oferta para quienes quieren seguir aprendiendo
Tracking Pixel Contents