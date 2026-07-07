El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados en las horas posteriores. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados entre las 13:00 y las 16:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 34%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 61% a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 15% durante las horas más cálidas, lo que podría hacer que el calor se sienta más seco y menos sofocante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 17:00 horas. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas costeras, donde la brisa marina es habitual.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es recomendable que aquellos que planeen estar expuestos al sol durante períodos prolongados tomen precauciones adecuadas, como el uso de protector solar y ropa ligera.

El orto se producirá a las 07:13 horas y el ocaso a las 21:51 horas, lo que brindará una larga jornada de luz solar. En resumen, Huelva disfrutará de un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que favorecerá el disfrute de la naturaleza y la vida social en la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.