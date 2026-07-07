El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados a las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Dos Hermanas que tomen precauciones, especialmente durante las horas pico de calor. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 km/h en las primeras horas y alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso en ciertos momentos del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:47. La noche se presentará cálida, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas altas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día caluroso y soleado, tomando las precauciones necesarias para mantenerse frescos y cómodos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.