El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Écija se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 25 grados a las 05:00 y 26 grados a las 04:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar de manera significativa, alcanzando un pico de 42 grados entre las 16:00 y las 18:00. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 10% y el 30%, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la exposición al sol puede ser más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, la velocidad del viento será moderada, alcanzando hasta 15 km/h, mientras que por la tarde, se intensificará, llegando a ráfagas de hasta 36 km/h entre las 17:00 y las 19:00. Esto podría ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 07:05 y el ocaso será a las 21:44, lo que proporcionará una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor extremo que se prevé en Écija.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.