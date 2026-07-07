El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 29 grados , y a medida que avanza la jornada, se espera un ligero descenso, alcanzando los 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 41 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 35% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 56% a las 08:00. A medida que la temperatura sube, la humedad descenderá, llegando a un 15% en las horas más cálidas de la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Coria del Río que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h en las primeras horas del día. A medida que avanza la tarde, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h a las 16:00. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más expuestas al sol.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre sin inconvenientes.

Con el orto a las 07:10 y el ocaso a las 21:48, los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este día despejado y cálido es perfecto para disfrutar de un paseo por el río, organizar un picnic o simplemente relajarse en el jardín. Se aconseja aplicar protector solar y usar ropa ligera para hacer frente a las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.