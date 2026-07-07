El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 7 de julio de 2026, Córdoba se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 23 grados a las 06:00. Sin embargo, a medida que avanza el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 40 grados a las 14:00 y manteniéndose en ese nivel hasta las 15:00.
La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 38% a las 08:00. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender nuevamente, alcanzando un 12% hacia el final de la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los cordobeses que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el sur y el oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h en la tarde. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, comenzando con ráfagas de 14 km/h a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar su máximo en la tarde. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica.
No se esperan precipitaciones en el día de hoy, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. La probabilidad de lluvia es nula en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, pero se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.
En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 40 grados , baja humedad y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor extremo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.
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