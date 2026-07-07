El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

Hoy, 7 de julio de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta el anochecer, la ausencia de nubes promete un ambiente ideal para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una reunión familiar o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 28 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 40 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este calor intenso puede hacer que las horas centrales del día sean un poco incómodas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que busquen sombra y se mantengan hidratados. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde-noche, situándose en torno a los 31 grados a última hora del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más calurosas. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable usar ropa ligera y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se anticipa precipitación en el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Con el orto a las 07:10 y el ocaso a las 21:48, los habitantes de Castilleja de la Cuesta tendrán muchas horas de luz solar para aprovechar. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse bajo el sol. Recuerde protegerse adecuadamente del sol y mantenerse hidratado para disfrutar al máximo de este espléndido día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.