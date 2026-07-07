El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 25 grados a la 01:00 y 24 grados en las horas más tempranas del día.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 05:00 y 21 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 24 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 32 grados a las 12:00, lo que marcará el pico de calor del día. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán elevadas, con valores que oscilarán entre los 36 y 38 grados entre las 14:00 y las 15:00 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 38% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, llegando a un 29% a las 22:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 11 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h entre las 17:00 y las 19:00. Esto podría generar una sensación de frescor en medio del calor, aunque se recomienda estar atentos a las ráfagas más intensas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Cartaya podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. La salida del sol se producirá a las 07:14 y se pondrá a las 21:52, brindando una larga jornada de luz natural.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero es importante mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.