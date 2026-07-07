El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 31 grados , y a medida que avanza la jornada, se espera que alcance un máximo de 40 grados a las 17:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% a medianoche y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Carmona mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad que oscilará entre 20 y 32 km/h. Este viento, aunque fresco, puede intensificarse en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento podrían ser más fuertes en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de festividades o eventos al aire libre. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 33 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:46 horas. Este clima favorable y la ausencia de nubes brindarán una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades nocturnas bajo un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas altas, viento moderado y un cielo despejado que promete un ambiente agradable y soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.