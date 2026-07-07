El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 40 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados, descendiendo ligeramente a 27 grados durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual, alcanzando un pico de 40 grados en la tarde, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la baja humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más tolerable. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Camas que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del sur, con velocidades que variarán entre 2 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso. Durante la mañana, el viento será más suave, lo que permitirá que las temperaturas se eleven rápidamente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, aunque se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y despejado.

El amanecer se producirá a las 07:09 y el ocaso será a las 21:47, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero siempre con la precaución de protegerse del sol. En resumen, el tiempo en Camas para hoy será cálido y despejado, ideal para disfrutar del verano, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.