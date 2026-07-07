El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 25% y descendiendo hasta un 11% en las horas de mayor calor. Esto podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Cabra tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La hidratación será clave para mantener el bienestar durante el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se anticipan rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se prevé para las 21:41. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje nocturno de Cabra.

En resumen, el día de hoy en Cabra se caracteriza por un tiempo cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor y que aprovechen las horas de la mañana y la tarde para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el calor sea más intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.