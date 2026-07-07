El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 7 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día de clima mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 28 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta estabilizarse en torno a los 24 grados entre las 03:00 y las 04:00.
A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a aumentar de nuevo, alcanzando los 22 grados a las 06:00 y 07:00. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura irá en ascenso, llegando a 23 grados a las 08:00 y alcanzando los 26 grados a las 09:00. La jornada se tornará cada vez más cálida, con un pico de 40 grados a las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 27% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 58% a la 01:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 39% a las 09:00 y bajando hasta un 20% a las 11:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 13 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando a 22 km/h hacia la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 40 km/h, especialmente en las horas más cálidas, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor extremo.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de mal tiempo. Con el ocaso previsto para las 21:46, la temperatura comenzará a descender nuevamente, ofreciendo un respiro tras un día de intenso calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.
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