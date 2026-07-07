El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados hacia las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 40 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% y descendiendo hasta un 11% hacia las 20:00. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. La hidratación será clave para mantener el bienestar.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los atardeceres en Bormujos serán igualmente espectaculares, con el sol poniéndose a las 21:48, ofreciendo una vista impresionante para aquellos que deseen disfrutar de la tarde en parques o terrazas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que la noche sea agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

En resumen, el tiempo de hoy en Bormujos se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente soleado, temperaturas elevadas y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.