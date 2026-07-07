El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Bailén se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 32 grados , y aunque irá disminuyendo ligeramente durante la madrugada, se mantendrá en niveles agradables.

A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 30 y 29 grados, alcanzando su punto más bajo a las 06:00 horas con 26 grados. Sin embargo, a partir de las 12:00 horas, el calor comenzará a intensificarse, alcanzando los 38 grados a las 15:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% a las 00:00 horas y descendiendo hasta un 11% en las horas de la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h. A lo largo del día, el viento podría alcanzar rachas de hasta 30 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que el día se mantendrá seco y soleado.

La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes. La visibilidad será óptima, y el cielo despejado permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:41 horas.

En resumen, Bailén experimentará un día caluroso y soleado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y aprovechen el buen tiempo para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.