El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé que llegue a los 38 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa será relativamente baja, comenzando en un 23% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas del día. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y buscar sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Estos vientos, aunque no serán muy fuertes, ayudarán a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de altas temperaturas y baja humedad puede aumentar el riesgo de deshidratación, por lo que se aconseja tomar precauciones.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Baeza o visitas a los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:39 horas. Este clima favorable también podría ser propicio para eventos al aire libre, como cenas en terrazas o actividades culturales.

En resumen, el día de hoy en Baeza se presenta como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará más llevadero el calor. Se recomienda a todos los ciudadanos y visitantes aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre la precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.