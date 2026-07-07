El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se prolongará hasta la tarde. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados a las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 17:00, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 18% a la medianoche y descendiendo hasta un 10% hacia las 20:00 horas. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h a las 19:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también podría generar condiciones de sequedad en el ambiente.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos. Esto es ideal para actividades al aire libre, pero también implica que se debe tener cuidado con la deshidratación y la exposición prolongada al sol.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.