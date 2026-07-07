El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2026, Arahal se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad sin interrupciones. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada, pero recuperándose rápidamente a medida que avanza el día.

A las 01:00, la temperatura se situará en 29 grados, y a las 02:00 alcanzará los 27 grados. A partir de las 03:00, se espera un descenso gradual, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 26 grados hasta las 07:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar de nuevo, alcanzando los 30 grados a las 10:00 y subiendo hasta un máximo de 41 grados entre las 16:00 y las 18:00. Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 35% a las 00:00, descenderá hasta un 12% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

El viento soplará desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que variarán entre 11 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 40 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias en ningún momento del día, lo que significa que los habitantes de Arahal podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el ocaso programado para las 21:45, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 35 grados a las 22:00 y bajando a 32 grados hacia la medianoche. La noche se presentará cálida, ideal para disfrutar de paseos al aire libre o reuniones familiares en el jardín.

En resumen, el tiempo de hoy en Arahal será perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá un poco de frescura en las horas más calurosas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-06T20:47:13.